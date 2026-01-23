Temas
Más de 400 niñas, niños y adolescentes son beneficiados con campaña integral de salud

Más de 400 niñas, niños y adolescentes son beneficiados con campaña integral de salud
Felipe Morales
Con el objetivo de dar servicios de salud especializados a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables iniciaron la campaña de salud integral denominada ‘Inabif – Salud que Abraza’ en el Centro de Acogida Residencial San Miguel Arcángel.

En esta oportunidad, el Minsa, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, desplegó brigadas multidisciplinarias, que brindarán durante los días 23 y 24 de enero los servicios de medicina general, pediatría, salud sexual y reproductiva, dermatología, oftalmología, odontología, salud mental, inmunizaciones y tamizaje de hemoglobina. Además, la entrega de medicamentos se realiza de manera gratuita.

Se ha proyectado beneficiar a un total de 425 menores de edad pertenecientes a los Centros de Acogida Residencial de Lima y Callao.

“Nosotros sabemos que el trabajo articulado tiene un rol muy importante en los niños que hoy día se van a atender, porque crecen en el amor que requieren y necesitan, para que más adelante se constituyan en ciudadanos de bien”, señaló el ministro de Salud, Luis Quiroz.

Con esta actividad el sector prioriza la atención bajo criterios de accesibilidad y acompañamiento profesional, reafirmando el enfoque de derechos, con el compromiso de trabajar de manera articulada con otros sectores del Estado asegurando el derecho a la salud.

La actividad también contó con la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez; la directora del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, Kristell Díaz; la directora del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Zulema Tomas; el director del Instituto Nacional del Niño Breña, Jesús Domínguez; el director del Instituto Nacional de Oftalmología, Félix Torres; y la directora de la Diris Lima Centro, Karina Colmenares.

