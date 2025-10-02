Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención durante el paro del 2 de octubre

Ante el paro convocado por un sector de transportistas este jueves 2 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y el servicio especial AeroDirecto operarán con normalidad y al 100% de su capacidad.

El Metropolitano y los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que sus buses alimentadores atenderán hasta la medianoche. En tanto, la Línea 1 del Metro operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., y la Línea 2 de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

La ATU precisó que supervisará las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional, para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, desplegará personal en estaciones y terminales para monitorear los servicios y reportar cualquier incidencia.

PRESIDENTE DE ANITRA: “MÁS DE 400 EMPRESAS VAN A PARALIZAR SUS LABORES”

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, confirmó en ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’ que más de 400 empresas se suman al paro de transportistas anunciado para el jueves 2 de octubre.

Criticó la reciente reunión entre el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, con el titular del MTC, César Sandoval, señalando que estarían buscando que la medida de paralización no se concrete. Además, pidió disculpas a la ciudadanía en general que se ve afectada al no encontrar unidades para movilizarse.

