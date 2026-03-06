Minedu confirma clases virtuales en colegios privados de Lima y Callao: aquí los detalles

El Ministerio de Educación (Minedu) emitió un comunicado luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunciara clases virtuales en los colegios como una de las medidas para afrontar la crisis energética que afecta al país.

En su mensaje, el Minedu confirmó que del lunes 9 al viernes 13 de marzo los colegios privados de Lima y Callao, que ya iniciaron clases, desarrollarán sus actividades académicas bajo la modalidad remota. Cabe precisar que las instituciones educativas públicas recién comenzarán el año escolar el lunes 16 de marzo.

Además, en el comunicado, se menciona que esta medida también comprende a universidades e institutos con el objetivo de “contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad”.

Como se recuerda, una deflagración y fuga de gas en la estación de válvulas KP43 en Megantoni, Cusco, ocurrida a inicios de marzo, ha generado un desabastecimiento nacional en el suministro de gas natural. El incidente dejó al menos 60 familias afectadas y forzó la declaratoria de emergencia del sector por 14 días.

VIDEO RECOMENDADO