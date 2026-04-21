De bailar bachata a vivir con miedo: denuncia acoso tras 7 años de relación

Lo que comenzó como una historia marcada por la música y la pasión por la bachata terminó convirtiéndose en una pesadilla. Elizabeth Olivera denuncia vivir atemorizada por su expareja, Roberto Antón, con quien mantuvo una relación de siete años y a quien ahora acusa de acoso, amenazas y agresiones.

Según su testimonio, durante la relación fue víctima de violencia psicológica, física y emocional. “Viví todo tipo de abuso en una sola persona”, afirma. La situación la llevó a terminar definitivamente el vínculo; sin embargo, el problema no terminó ahí.

Elizabeth asegura que, tras la ruptura, Roberto continuó persiguiéndola. Relata que aparece en distintos lugares sin previo aviso, desde sus clases de baile hasta calles y eventos públicos. Además, denuncia constantes llamadas, mensajes y vigilancia sobre sus movimientos.

El miedo la llevó a acudir a las autoridades, logrando una orden de alejamiento. No obstante, denuncia que esta medida habría sido incumplida en reiteradas ocasiones. Incluso, hace pocos días, su expareja se presentó en su centro de trabajo, generando un enfrentamiento que requirió intervención policial. “¿Qué más tiene que pasar para que hagan algo?”, cuestiona Elizabeth, quien teme por su vida y asegura no poder llevar una rutina normal.

El caso se encuentra en investigación. Mientras tanto, la denunciante exige mayor protección y acciones concretas ante el incumplimiento de las medidas dictadas, en un contexto donde el acoso continúa siendo una amenaza latente.

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