Minedu ofrece más de 2,600 vacantes para los Colegios de Alto Rendimiento

El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 2 de noviembre las inscripciones para el Proceso Único de Admisión 2027 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). La convocatoria ofrecerá un total de 2698 vacantes dirigidas a estudiantes destacados de instituciones educativas públicas de todo el país.

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N.° 181-2026-MINEDU, que aprueba las bases del proceso, las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de noviembre de manera virtual y gratuita. La medida está dirigida a estudiantes que hayan culminado el segundo grado de secundaria, brindándoles la oportunidad de potenciar sus capacidades en un servicio especializado de excelencia académica.

La propuesta pedagógica de los COAR ofrece una formación integral con estándares de calidad nacional e internacional que fortalece el pensamiento crítico, la investigación, la creatividad y el liderazgo. Este modelo busca que los alumnos desarrollen competencias clave para afrontar nuevos desafíos y contribuir activamente al desarrollo de sus comunidades y del país.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Además de la sólida preparación académica, los estudiantes reciben un acompañamiento integral que comprende tutoría personalizada, residencia estudiantil, alimentación, materiales educativos y soporte socioemocional. Todo ello se desarrolla dentro de un entorno que promueve la convivencia intercultural, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Como parte central de esta propuesta educativa, los alumnos tienen la oportunidad de cursar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Dicha certificación fortalece su preparación y amplía de manera significativa sus posibilidades de continuar estudios superiores en diversas universidades del Perú y del extranjero.

Las familias interesadas pueden revisar los requisitos, etapas, cronograma y detalles del Proceso Único de Admisión 2027 a través de la página web oficial www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/. Asimismo, el Minedu habilitó para consultas la mesa de ayuda central en los números 989 183 099, 983 098 942 y 989 183 703, mediante llamadas o WhatsApp, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Con el lanzamiento de esta convocatoria, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una educación pública que reconoce el esfuerzo, impulsa el talento de los jóvenes y promueve la igualdad de oportunidades a nivel nacional.

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