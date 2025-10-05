¡Por quinto año! Mónica Delta es elegida la periodista de televisión más influyente del país

Nuestra querida Mónica Delta volvió a consolidar su liderazgo en el periodismo televisivo peruano al ser elegida, por quinto año consecutivo, como la comunicadora de televisión más influyente del país.

El reconocimiento llega gracias a la XLV Encuesta del Poder 2025, elaborada por la revista Semana Económica, uno de los sondeos más prestigiosos del ámbito nacional.

Según los resultados, Mónica ocupa el primer lugar en el ranking de periodistas de televisión con mayor influencia en la opinión pública y la agenda política. Así, ratifica así su sitial como una de las voces más importantes en el debate nacional.

En la lista de líderes de opinión televisivos, Mónica Delta se impone sobre otros reconocidos periodistas y conductores como Sol Carreño, Rosana Cueva, quienes también figuran en el ranking de Semana Económica.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Almendra Gomelsky aquí: