MTC declara en emergencia carreteras de Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín por lluvias intensas

Embates de la naturaleza. En el contexto de la activación de las quebradas, desborde de ríos, huaicos y potentes lluvias en varias regiones del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró en emergencia las carreteras ubicadas en Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín.

Según señala el organismo, la Red Vial Nacional del Perú se encuentra dañada y vulnerable antes los riesgos generados por los desastres naturales vinculados a la activación del Niño Costero, que significa el calentamiento del mar peruano.

A través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías), el gobierno identificó daños de nivel medio a alto en distintas vías de las rutas nacionales. Estos daños se muestran en ahuellamientos y deformaciones profundas, baches, empozamientos de agua, erosión del asfalto, socavación de plataformas, colapsos del sistema del drenaje y deslizamiento de taludes.

Debido a las pruebas de desgaste ante los cambios climáticos, el gobierno señala que realizará acciones necesarias para preservar y restablecer el libre tránsito y operación de las vías ahora afectadas.

El Niño Costero en estado de alerta

Debido a que los desgastes en las carreteras están vinculadas a los acontecimientos climáticos, el Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) informó que mantiene sus sistemas en “Alerta de El Niño Costero”, debido a que hay una posibilidad de que los mares se calienten de manera moderada a partir del mes de julio de 2026.

El órgano hidrográfico destaca que hay una probabilidad de que en julio se desarrolle un Fenómeno de El Niño de magnitud débil tras la presencia del Niño Costero, que son fenómenos distintos.

