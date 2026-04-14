Embarcación colombiana habría disparado contra patrulla: Perú responde a Colombia por combate en río Putumayo

Tensión en la frontera amazónica. En la noche del 12 de abril, mientras los ciudadanos peruanos esperaban con ansias el conteo de votos por las elecciones generales, en el río Putumayo, tres embarcaciones, una colombiana y dos de la Marina de Guerra del Perú, se enfrentaron en un intercambio de balas que terminó con un adulto mayor asesinado y otras personas heridas y capturadas.

Al día siguiente, la Embajada de Colombia exigió al Perú una respuesta urgente por los acontecimientos, pues denunciaron que la misma armada marítima peruana habría abierto fuego, sin una razón clara, contra la tripulación de la embarcación.

Perú indica que navío colombiano disparó primero

Con tal motivo, la Cancillería del Perú narró que el combate se habría producido porque la embarcación colombiana se negó a la acción de control que la Marina de Guerra exigía en el paso fronterizo.

Tras reiterados pedidos, los tripulantes de la embarcación colombiana supuestamente abrieron fuego contra dos lanchas de la patrulla peruana, lo que dejó a un militar nacional herido por munición de fusil de guerra (se estima que se usó munición de calibre 7.62 mm).

En respuesta, la Marina de Guerra del Perú repelió el ataque, matando al adulto mayor que se encontraba como capitán del navío extranjero e hiriendo a otros. Se logró capturar a dos personas.

Terminada la intervención, el vehículo naval de Colombia se retiró a sus aguas y los efectivos peruanos a las suyas. De retorno, identificaron que el fuselaje de las dos lanchas fue dañado por las balas disparadas por los colombianos.

Lazos diplomáticos para determinar responsabilidades

Pese a la problemática entre ambas naciones tras un combate armado, las cancillerías de ambas naciones han acordado un trabajo cooperativo y coordinado con el fin de encontrar la verdad y un juicio justo para los involucrados.

Por ello, el Perú ha informado que los detenidos están bajo custodia de la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo, y que se encuentran bajo observación judicial con principio de presunción de inocencia y con garantías al debido proceso, lo que incluye la asistencia consular de Colombia.

En ese sentido, ambos ministros de Relaciones Exteriores de los países reafirmaron su compromiso para efectuar la VIII Reunión del Mecanismo de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Judicial (MAN) en Bogotá, con la meta de fortalecer los temas bilaterales sobre seguridad y defensa en las fronteras.

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