Muere el tercer trabajador de ladrillera Pirámide tras ser baleado el último jueves

Odar Olarte Mercado quien se desempeñaba como jefe del Área de Producción de la ladrillera Pirámide, fue atacado a balazos por parte de sicarios. Tras varias horas de lucha por su vida, el trabajador de 43 años falleció esta mañana en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins.

El trabajador fue atacado a tres cuadras de la empresa cuando este retornaba a su casa en Carabayllo, fueron 7 impactos de bala los que recibió Olarte Mercado que finalmente acabaron con su vida, horas después.

La familia de la víctima denuncia que la empresa no ha brindado la seguridad suficiente a sus trabajadores, pues Olarte Mercado es el tercer trabajador de dicha empresa, atacado por sicarios. el 10 de noviembre, delincuentes acabaron con la vida del jefe de seguridad, mientras que el 5 de diciembre, el gerente de producción, salvó de morir tras 8 disparos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7