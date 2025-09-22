Mujer que lanzó comentarios racistas en el Metropolitano cerró sus redes sociales

Ale Argumedo es la mujer que lanzó insultos racistas en el Metropolitano, pues tras viralizarse el video en redes sociales y ser identificada, la joven decidió tomar una radical decisión en cuanto a sus cuentas, pues decidió cerrarlas y colocarlas en privado.

La decisión de la mujer que portaba camiseta de Alianza Lima y al parecer se trasladaba al estadio de Matute el último domingo, sería para evitar los innumerables ataques, críticas y comentarios ofensivos tras el incidente en el transporte público.

Cabe mencionar que la joven tiene un podcast en donde habla de fútbol, sin embargo, ha recibido cientos de críticas por lo ocurrido en el Metropolitano el último domingo. Hasta el momento, no ha habido ninguna respuesta por parte de ella.

