Mujer lanza insultos racistas en el Metropolitano: “Serranos son y serranos morirán”

Lamentable. Un video se ha viralizado en Internet donde se ve a una mujer lanzando una serie de insultos racista en medio de la ruta del Metropolitano, pues la joven que portaba una camiseta de Alianza Lima insulta a las personas que tienen al rededor diciendo que son serranos.

“Claro, les duele a todos porque son unos serranos, les duele que les digan la verdad, serranos son y serranos morirán”, se le escucha decir a la mujer quien también viajaba en el bus de transporte público. Si bien de desconoce cómo inició el conflicto para que la mujer empiece a lanzar esta serie de insultos, muchos critican su accionar.

El tema se tocó en el programa de ‘Arriba Mi Gente’ donde Santi Lesmes, Fernando Díaz y Nelly Rossinelli, quienes criticaron duramente a la mujer que ya fue identificada y responde al nombre de Ale Argumedo. En redes sociales, la joven muestra que es comunicadora y trabaja en un podcast.

“El fútbol es mi pasión, cada día aprendiendo a ser mejor”, es la frase que la mujer coloca en sus redes sociales pese a haber actuado de tal manera en el Metropolitano. La joven ha decidido cerrar sus cuentas de redes sociales y todo lo ha colocado en privado.

