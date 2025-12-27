Barrios Altos: mujer queda en UCI tras ser quemada por su pareja en Navidad

En Barrios Altos, una mujer de 37 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el 80 % del cuerpo quemado luego de ser atacada por su pareja el 25 de diciembre, en plena Navidad. El hecho ocurrió alrededor de las 7 a. m. en la cuadra 14 del jirón Áncash.

Según información preliminar, el agresor de 41 años sostuvo una discusión con la víctima. Cámaras de seguridad captaron parte del ataque, donde se observa al sujeto intentando ingresar por la fuerza a la vivienda donde la mujer se encontraba con sus hijos.

Tras un forcejeo, el hombre la agredió físicamente e ingresó al inmueble. Minutos después, la mujer salió de la vivienda pidiendo auxilio, luego de que el sujeto le rociara gasolina y le prendiera fuego en el interior de la casa.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece internada en estado crítico. Familiares de la mujer llegaron al nosocomio para solicitar apoyo económico, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar su recuperación.

