Municipalidad de Carabayllo multará a Carlos Miguel y Orquesta tras ataque a balazos en concierto

El cantante Carlos Miguel Morales Alarcón tendrá que pagar más de 10 mil soles como multa luego de su presentación en un local de Carabayllo, en donde dos de sus músicos resultaron heridos por el ataque a balazos por parte de desconocidos a bordo de motos lineales.

La Municipalidad de Carabayllo impondrá una sanción económica de 2 UIT contra el artista, equivalente a 11 mil soles, por ofrecer un concierto que no contaba con el permiso de las autoridades ni tenía las garantías necesarias para recibir a decenas de asistentes.

Respecto a la identidad del organizador del evento, vecinos afirman que se trataría de un residente de la zona que realiza este tipo de fiestas con bastante frecuencia, situación que representa un peligro para todos ya que el escenario está instalado en plena vía pública con base de ladrillos y madera.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7