Municipalidad de Lima multó a partidos políticos por afectar zona intangible del Centro Histórico

Organizaciones realizaron concentraciones en zonas restringidas y fueron multadas por afectar el orden público y no cumplir con la limpieza

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició procesos sancionadores contra partidos políticos que realizaron actividades de cierre de campaña en el Centro Histórico, pese a que esta zona cuenta con restricciones para concentraciones públicas.

Una de las sanciones recayó en el partido Cívico Obras, que deberá pagar 24 750 soles tras realizar una concentración en la Plaza San Martín, donde —según la comuna— se detectó ocupación indebida de la vía pública y residuos sin recojo.

En tanto, Juntos por el Perú fue multado con 34 375 soles por llevar a cabo un evento sin autorización en la Plaza Dos de Mayo, además de generar obstrucción vehicular y no cumplir con las labores de limpieza posteriores.

INTERVENCIONES TRAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

Tras estos hechos, el municipio desplegó operativos de limpieza en los espacios intervenidos y reforzó la fiscalización en puntos clave del Cercado de Lima, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas municipales.

La comuna recordó que el Centro Histórico es una zona considerada intangible, por lo que están prohibidas las concentraciones, así como la instalación de estructuras o el uso del espacio público que pueda afectar el orden o el patrimonio. Estas disposiciones están respaldadas por normativa vigente, y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas para las organizaciones involucradas.

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