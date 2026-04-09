Municipalidad de Lima suspende ciclovía de la av. Arequipa por las elecciones

A través de sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal de la ciclovía recreativa en la avenida Arequipa debido a las Elecciones Generales 2026.

La medida busca priorizar el libre tránsito y garantizar la fluidez vehicular, asegurando un desplazamiento eficiente de la ciudadanía hacia los centros de votación durante la jornada electoral.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Tie46lqt3a — Gerencia de Movilidad Urbana (@GMU_Lima) April 9, 2026

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: