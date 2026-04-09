Municipalidad de Lima suspende ciclovía de la av. Arequipa por las elecciones
A través de sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal de la ciclovía recreativa en la avenida Arequipa debido a las Elecciones Generales 2026.
La medida busca priorizar el libre tránsito y garantizar la fluidez vehicular, asegurando un desplazamiento eficiente de la ciudadanía hacia los centros de votación durante la jornada electoral.
🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Tie46lqt3a— Gerencia de Movilidad Urbana (@GMU_Lima) April 9, 2026
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: