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Municipalidad de Lima suspende ciclovía de la av. Arequipa por las elecciones

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Municipalidad de Lima suspende ciclovía de la av. Arequipa por las elecciones
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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A través de sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal de la ciclovía recreativa en la avenida Arequipa debido a las Elecciones Generales 2026.

La medida busca priorizar el libre tránsito y garantizar la fluidez vehicular, asegurando un desplazamiento eficiente de la ciudadanía hacia los centros de votación durante la jornada electoral.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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