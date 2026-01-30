Municipalidad de Lima posterga obras en la avenida Javier Prado: esto dice su comunicado

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal de la marcha blanca de la Nueva Vía Rápida Javier Prado, proyecto vial que conecta las avenidas Frutales y El Golf.

La medida fue adoptada luego de recibir múltiples quejas de vecinos, conductores y peatones por las molestias generadas durante su puesta en funcionamiento, iniciada el pasado 26 de enero de 2026.

La comuna limeña precisó que la decisión se tomó tras un pedido formal de la Municipalidad de La Molina, que solicitó la paralización de las obras debido al impacto negativo en el tránsito y la seguridad vial en la zona.

Asimismo, la Municipalidad de Lima informó que ha iniciado la revisión de un nuevo plan de desvíos con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir la congestión en uno de los ejes más importantes de la capital.

