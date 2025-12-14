Municipalidad de Lima y vecinos de San Isidro, Jesús María y Lince enfrentados por viaductos en Javier Prado

El caótico sistema de transporte y el intenso tráfico siguen siendo uno de los principales problemas de Lima. Como parte de una posible solución, la Municipalidad de Lima, a través de Invermet, propone construir tres viaductos en la avenida Javier Prado, una de las más importantes de la capital y que cruza ocho distritos.

El proyecto, pensado con miras al 2027, contempla una inversión superior a los 540 millones de soles. Sin embargo, ha generado una fuerte resistencia vecinal en San Isidro, Lince y Jesús María, donde los residentes han colgado carteles con el mensaje: “No a los viaductos” en ventanas, balcones y puertas.

POSICIONES ENCONTRADAS FRENTE A VIADUCTOS

Los residentes de estos tres distritos aseguran que la obra no resolverá el problema del tráfico y, por el contrario, traerá consecuencias negativas como mayor ruido, contaminación ambiental, afectación de áreas verdes y desvalorización de las viviendas.

Ante ello, los vecinos se han organizado y anuncian acciones legales contra Invermet para intentar detener el proyecto. Además, expresan su frustración por el crecimiento desordenado de Lima, que —afirman— ha ido en contra del sueño de una vida tranquila: “Primero fueron los edificios de más de 22 pisos, ahora quieren construir viaductos”, señalan.

UN ANTECEDENTE QUE NO CONVENCIÓ

Para conocer antecedentes, Punto Final visitó un viaducto construido en La Molina, una obra que, según los vecinos, no solo no resolvió la congestión vehicular, sino que también afectó la calidad de vida en la zona.

Anthony Aliaga, residente del distrito, relata que tras la inauguración del viaducto, el tráfico aumentó, el ruido fue constante y la pintura de su fachada se deterioró en menos de un año.

“Lo que antes era una zona cotizada, hoy es un lugar donde los vecinos intentan vender sus casas ante la devaluación”, afirmó.

Aunque las autoridades aseguran que los viaductos reducirán los tiempos de viaje y aliviarán el tránsito en una vía clave de la ciudad, las críticas vecinales ponen en entredicho la eficacia y el impacto urbano de este tipo de obras.

