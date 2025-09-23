Fiscalía investigará a influencer por comentarios racistas en Metropolitano

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar contra la creadora de contenido Alejandra Argumedo por presunta discriminación, tras un incidente en un bus del Metropolitano.

Según detalló el Ministerio Público, la mujer habría realizado comentarios racistas contra pasajeros del transporte público, además de proferir insultos y cometer agresiones físicas, de acuerdo con la indagación del fiscal provincial Roger Yana Yanqui

Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado sobre el incidente y las medidas adoptadas, así como la inspección técnico-policial de la unidad para verificar las grabaciones de videovigilancia.

Asimismo, se dispuso la recopilación de antecedentes penales y policiales de Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima realizar una evaluación psicológica. El Ministerio Público enfatizó que continuará investigando todo acto que atente contra la dignidad humana, especialmente aquellos de connotación étnico-racial.

