Octavo retiro de AFP: el cambio de ley que compromete el futuro de las pensiones

Desde que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció a favor del retiro voluntario de los fondos de las AFP, diversos funcionarios también de mostraron a favor de un nuevo retiro. Esto a solo un mes de que el Ejecutivo publicara el reglamento de la ley de reforma del sistema previsional privado, una norma promulgada hace un año. Incluso los que impulsaron esta reforma comenzaron a sacar la mano.

En medio de este controversial y cambiante escenario, el fujimorismo salió a decir que el gobierno había desnaturalizado la norma, a pesar de que esta ley contó con los votos de esta bancada. Y es así como en el Congreso de la República actuaron de forma rápida. El miércoles 17, la comisión de economía del Parlamento aprobó un dictamen que no solo autorizaba un octavo desembolso, sino también eliminaba el aporte de los independientes y la prohibición de que los menores de 40 años saquen el total de sus fondos al momento de la jubilación.

El proyecto fue al Pleno del Congreso esa misma noche del miércoles y se aprobó. Finalmente, el sábado 20, el Ejecutivo la promulgó. Lo que ahora se espera es que la Superintendencia de Banca y Seguros publique un reglamento con todas las etapas para el octavo desembolso.

En Punto Final conocimos el testimonio de Rosario, una de los 100 mil peruanos que reciben una pensión mensual de las AFP, de acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros. Ella tiene 56 años y vive en Nauta, ciudad ubicada a hora y media de Iquitos en Loreto. Rosario estuvo casada por 26 años con el profesor José Costa Aliaga, quien aportó a la AFP desde 1993 hasta el 2010, logrando reunir una suma de 48.500 soles.

Rosario recibe 120 soles mensuales, en su calidad de viuda de José Costa. Sin embargo por ley, le corresponde el 49% del total de su esposo. Así como ella, miles de peruanos no reciben lo suficiente para cubrir sus gastos mensuales. Es por esto que el actual sistema de pensiones recibe cuestionamientos por la opinión pública. Sistema que en lugar de mejorar, ha sido gravemente golpeado por el Congreso y el gobierno.

REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL PRIVADO

A comienzos de mes, el Ejecutivo publicó el reglamento de la ley de reforma del sistema previsional privado, una norma promulgada hace un año. Entre los alcances más polémicos de la ley y el reglamento, figuraban los siguientes:

Obligatoriedad para que los independientes aportaran al sistema privado, primero con un 2% de sus ingresos mensuales a partir de 2028 hasta llegar al 5% de sus ingresos en el 2034.

Se prohibía a los menores de 40 años retirar el 95.5% de sus fondos al momento de jubilarse, a diferencia de los que ya pasan la base 4.

También se elevaba la edad de jubilación anticipada de 50 a 55 años, se fijaba una jubilación mínima de 600 soles, siempre y cuando se cumplían ciertos requisitos.

Se permitía el ingreso de nuevas entidades financieras al rubro , además de un nuevo esquema de comisiones que priorizara la productividad por encima del flujo y el saldo.

Sin embargo, tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, la comisión de economía del Parlamento aprobó el dictamen que no solo autorizaba un octavo desembolso sino que también daba por eliminados el aporte de los independientes y la prohibición de que los menores de 40 años saquen el total de sus fondos al momento de la jubilación. Proyecto de ley aprobado por el Pleno y ya promulgado el sábado 21 de septiembre por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, se derogaron dos artículos de la ley de reforma del sistema previsional privado.

CONSECUENCIA ANTE UN OCTAVO RETIRO SEGÚN ESPECIALISTAS

De acuerdo a involucrados y expertos entrevistados por Carlos Hidalgo en Punto Final, un nuevo retiro dejará un forado financiero que en el futuro será asumido por el Estados, a través de impuestos. Esto para poder garantizar la pensión mínimo a quienes no cuenten con fondos suficientes en sus fondos individuales.

Y es que según la ley de reforma previsional se estableció que el afiliado a la AFP puede acceder a una pensión mínima de 600 soles, siempre y cuando haya aportado por 20 años y no haya retirado dinero de su fondo. Pero, ¿qué pasa con los que no cumplen con estos requisitos? Para los que no cumplan con la pensión mínima de 600 soles, el Estado procederá a cubrir la diferencia. Cabe señalar que según la norma aprobada recientemente por el Congreso y Ejecutivo, este octavo retiro no será considerado como un retiro de fondo.

Ante este desembolso de los fondos previsionales, la diferencia será asumida por los impuestos de todos de acuerdo al economista Jorge Carrillo.

El congresista Víctor Flores, presidente comisión de Economía, anunció que se verá “más adelante” la opción de revisar por completo la ley del sistema previsional privado.

