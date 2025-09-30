Temas
Lima

Óscar Arriola asume como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú

Óscar Arriola asume como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú
Redacción Latina Noticias
La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que este martes 30 de septiembre se realizará la ceremonia oficial de relevo y reconocimiento del general Óscar Arriola Delgado como nuevo comandante general de la institución.

El acto protocolar se desarrollará hoy, a partir de las 10 a. m., en el Patio de Honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, ubicada en Puente Piedra.

De acuerdo con el comunicado difundido por la PNP, Arriola asumirá la jefatura en reemplazo del general Víctor Zanabria, quien se encuentra suspendido en el ejercicio de sus funciones.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades policiales, oficiales de distintas divisiones y representantes del sector Interior.

