Óscar Arriola asume como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que este martes 30 de septiembre se realizará la ceremonia oficial de relevo y reconocimiento del general Óscar Arriola Delgado como nuevo comandante general de la institución.

El acto protocolar se desarrollará hoy, a partir de las 10 a. m., en el Patio de Honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, ubicada en Puente Piedra.

🔴 Según documento de la PNP, este martes 30 de setiembre, Óscar Arriola Delgado asumirá como nuevo Comandante General de la PNP en lugar del suspendido Víctor Zanabria.



Más información en https://t.co/nqNMZ8kISj pic.twitter.com/ELjzPq03s3 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) September 30, 2025

De acuerdo con el comunicado difundido por la PNP, Arriola asumirá la jefatura en reemplazo del general Víctor Zanabria, quien se encuentra suspendido en el ejercicio de sus funciones.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades policiales, oficiales de distintas divisiones y representantes del sector Interior.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Almendra Gomelsky aquí: