Osinergmin amplía medidas excepcionales ante restricciones en el suministro de gas

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó la ampliación de las medidas excepcionales y transitorias destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles, mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 040-2026-OS/CD.

La extensión será por siete días calendario adicionales, debido a la persistencia de los efectos derivados de las restricciones en el suministro de gas natural. El nuevo plazo se contará desde el término de la vigencia original de las medidas, por lo que regirá hasta el 21 de marzo de 2026.

Según explicó la entidad, la decisión busca facilitar la recomposición de inventarios de combustibles y avanzar en la normalización progresiva del abastecimiento en el mercado de hidrocarburos. Asimismo, se pretende garantizar la continuidad y estabilidad del suministro energético durante el periodo de emergencia.

CRISIS DE GLP

Por su parte, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) advirtió que, pese a que el sistema de transporte de gas de Camisea ya fue reparado, el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría tardar algunas semanas en normalizarse.

En un comunicado emitido el 15 de marzo, el gremio precisó que “la normalización completa del abastecimiento no es inmediata” y solicitó mantener las medidas temporales adoptadas por el Gobierno para facilitar la reposición de inventarios y evitar presiones en los precios mientras el sistema se restablece por completo.

La ampliación de estas medidas por parte de Osinergmin responde, en parte, a los pedidos del sector energético, en un contexto en el que aún persisten dificultades en la distribución de combustibles a nivel nacional.

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