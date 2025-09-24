Papa León XIV acepta renuncia de obispo peruano tras denuncias de conductas sexuales inapropiadas

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, de la prelatura territorial de Juli (Puno), quien enfrentaba acusaciones en su contra por malas conductas sexuales con mujeres y malos manejos económicos en la prelatura.

La Santa Sede confirmó la decisión este miércoles a través de un breve comunicado en el que precisó que el religioso, de 51 años, presentó su dimisión pese a que la edad límite para obispos es de 75 años.

Las denuncias contra Quispe López surgieron en los últimos años y llevaron al Vaticano a abrir una investigación durante el pontificado de Francisco.

La Nunciatura Apostólica en Perú designó al obispo Marco Antonio Cortez Lara como visitador apostólico para indagar los hechos en la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa.

El ahora exobispo había sido cuestionado por presuntos comportamientos “inmorales”, incluyendo relaciones con varias mujeres, aunque siempre negó las acusaciones. La decisión del papa León XIV se enmarca en la política de tolerancia cero frente a casos de abusos y conductas indebidas dentro de la Iglesia católica.

