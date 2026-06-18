El papa León XIV visitará el Perú durante la primera quincena de noviembre, según confirmó el presidente José María Balcázar tras sostener una audiencia privada con el Sumo Pontífice en el Vaticano.

Según detalló, luego del encuentro, el mandatario señaló que la visita pastoral tendría una duración estimada de entre ocho y diez días e incluiría un recorrido por diversas regiones del país.

Entre los destinos considerados figuran Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, ciudades que formarían parte de la agenda oficial del líder de la Iglesia Católica.

La reunión entre Balcázar y León XIV se prolongó por cerca de dos horas y permitió abordar distintos temas de interés bilateral, así como aspectos relacionados con la próxima visita papal al territorio peruano.

De acuerdo con el jefe de Estado, el Ejecutivo buscará gestionar una posible ampliación de la estadía del Pontífice para que pueda desarrollar más actividades durante su permanencia en el país.

La anunciada visita ha generado expectativa entre miles de fieles católicos, quienes esperan participar en las actividades religiosas y encuentros que encabezará el papa León XIV. De concretarse el itinerario previsto, se tratará de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en el Perú.

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