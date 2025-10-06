Paro de transportistas: alta demanda y largas colas en la Línea 1 del Metro

En medio del paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, la Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en una de las principales alternativas de movilidad para miles de usuarios.

Desde las primeras horas de la mañana, las estaciones del tren eléctrico registran una alta afluencia de pasajeros que buscan llegar a tiempo a sus destinos ante la paralización parcial del transporte urbano.

A través de un comunicado, la concesionaria informó que el servicio opera con normalidad en sus 26 estaciones, pero advirtió sobre la gran demanda generada por el paro.

“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, precisó la empresa, al tiempo que pidió a los usuarios mantener el orden y seguir las indicaciones del personal en estaciones.

El paro, impulsado por un sector de transportistas en solidaridad por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, ha afectado a miles de limeños que optaron por el Metro como su principal medio de traslado durante la jornada.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7