Parque de las Leyendas regalará entradas gratis este domingo 14 de septiembre por Día de la Familia

Todos los años, el segundo domingo de septiembre se celebra el Día de la Familia Peruana como una oportunidad para reconocer y revalorar su papel en nuestra comunidad. Es por eso que este domingo 14 de septiembre, el Parque de las Leyendas abrirá las puertas de sus sedes de San Miguel y Huachipa con diversas actividades.

Como parte de la conmemoración, las primeras 20 familias que lleguen vestidas con un temática o todos los integrantes en conjunto, ingresarán gratuitamente. Cada sede contará con 10 cupos disponibles para esta promoción con un máximo de cuatro integrantes por familia.

Estos son los itinerarios por sede:

HUACHIPA

En la Explanada de Lobos, a las 11 a.m. se llevará a cabo la narración del cuento teatralizado: “La mamá Conejo”, donde se representará el amor de una madre por su familia.

Al mediodía, las familias disfrutarán del taller del cajón peruano, donde podrán participar, aprendiendo a tocar los diferentes ritmos afroperuanos y al finalizar realizarán una presentación.

A las 2:15 p.m. se realizará la actividad “Adivina la Canción”, una competencia donde las mamás serán las participantes y en compañía de sus hijos tendrán que adivinar la pista musical y cantar. La familia que participe y logre cantar 3 canciones ganará la competencia.

A las 3:30 p.m. se ofrecerá para todas las familias la dinámica “Juego de las sillas” y a las 4:00 p.m. se realizará un Bailetón Familiar.

SAN MIGUEL

Los visitantes iniciarán a las 10:00 a.m. un recorrido educativo denominado “La historia y la naturaleza que nos une”, que resalta el valor cultural, histórico y natural del Parque de las Leyendas.

A las 10:30 a.m. se ofrecerá un enriquecimiento al gato de pajonal, y una charla educativa al público en la zona Sierra. En la zona Costa, a las 11:30 a.m. será el turno de los pingüinos de Humboldt.

A las 12:00 m. habrá un flashmob de bienvenida protagonizado por personajes disfrazados y muñecos icónicos de esta sede como el capibara, Bartolito, jirafa, otorongo y rinoceronte, quienes bailarán y saludarán a las familias.

A partir de la 1 p.m., las familias podrán participar de juegos interactivos “Simón dice en familia”. De igual manera, la familia de lobos de río recibirán un enriquecimiento a la 1:30 p.m. A las 3 p.m. se desarrollará un gran Bailetón Familiar. Se premiará a las familias más enérgicas, sincronizadas y creativas en la pista de baile.

Este Día de la Familia Peruana será una ocasión única para disfrutar de momentos especiales en familia, compartiendo risas, juegos y experiencias enriquecedoras. Desde actividades culturales y educativas hasta competencias divertidas, cada miembro de la familia tendrá la oportunidad de participar, aprender y celebrar el valioso rol que desempeña en nuestra sociedad.

