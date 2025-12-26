Parque de las Leyendas tendrá ingreso gratuito a sus sedes en 2026: conoce quiénes son los beneficiados

El Parque de las Leyendas es uno de los centros recreativos más atractivos de la ciudad y recibe la visita diaria de miles de personas durante todo el año. Ante ello, el parque anunció que tendrá ingreso gratuito a sus sedes durante el mes de enero debido al inicio del año 2026, además de querer impulsar su rol como espacio de integración en Lima.

El parque ha explicado que el ingreso gratuito a sus sedes en San Miguel y Huachipa solo serán para ciertos grupos de personas. En esta nota de Latina Noticias, te contamos quiénes serán los beneficiados con esta decisión.

¿QUIÉNES NO PAGARÁN ENTRADA AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN EL 2026?

Personas con discapacidad : deberán presentar su carnet vigente del Conadis.

: deberán presentar su carnet vigente del Conadis. Guías oficiales de turismo : deberán presentar su credencial emitida por el Mincetur o autoridades regionales.

: deberán presentar su credencial emitida por el Mincetur o autoridades regionales. Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: deberán presentar documentación que los identifique.

Cabe mencionar que estas personas no solo ingresarán gratuitamente al Parque de las Leyendas sino que también podrán sumarse a programacione especiales que tiene el zooloógico para el mes como: recorridos educativos guiados, talleres culturales y ambientales, exhibiciones temáticas como nacimientos y muestras de tradiciones peruanas, actividades recreativas orientadas a familias, estudiantes y turistas.

