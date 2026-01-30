Estacionamiento ilegal en áreas verdes de Chorrillos: Defensoría se pronuncia tras informe de Latina Noticias

Luego del informe de Latina Noticias que puso en evidencia el negocio informal de parqueo en las áreas verdes de la Costa Verde, en la parte de Chorrillos, la Defensoría del Pueblo se pronunció en su cuenta de X.

El cobro por el servicio de estacionamiento es espacios públicos en los balnearios de Chorrillos han generado gran indignación. Es así que, en respuesta al informe, la Defensoría del Pueblo solicitó a la municipalidad del distrito reforzar la presencia de fiscalizadores y personal de serenazgo. Además, instó a gestionar apoyo policial para garantizar la seguridad en la zona y evitar cualquier cobro sin autorización.

El organismo recordó que estos espacios muy concurridos en esta época del año son de libre acceso y gratuitos; asimismo, que no existe una tasa aprobada por una ordenanza municipal para que se realice el cobro.

#Lima Tras informe periodístico que evidenció presencia de personas cobrando por el servicio estacionamiento en espacios públicos en las playas de #Chorrillos, solicitamos a la municipalidad distrital reforzar la presencia de fiscalizadores y personal de serenazgo, además de… pic.twitter.com/fwQUKjTcWH — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) January 30, 2026

En ese sentido, precisó que el “Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a la Defensoría del Pueblo que a nivel de Lima Metropolitana solo las municipalidades distritales de Ancón, Lurín, Pucusana, Punta Negra y Santa María del Mar están habilitadas para cobrar por estacionamiento vehicular en sus playas al haber cumplido con el procedimiento de ratificación de sus ordenanzas ante la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

