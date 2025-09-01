Perú vs Chile en el mundial de desayunos: este plato le hará competencia al pan con chicharrón
El mundial de desayunos organizado por el streamer español, Ibai Llanos, ha causado una locura total, pues diversas organizaciones, políticos, grupos sociales y más se han unido para apoyar a su país favorito. En el caso de Perú, logró avanzar a las semifinales del torneo luego de vencer a Ecuador en los cuartos de final.
El pan con chicharrón es el que representa a Perú en el mundial de desayunos y ahora, este delicioso plato se medirá con Chile en las semifinales del campeonato. Pero, ¿cuál es el desayuno que representa a Chile? El desayuno chileno es la marraqueta, que es un pan con palta (estilo guacamole) y huevo.
A partir del miércoles 3 de septiembre, Ibai lanzará su nuevo video en donde empezarán a contar los votos. En redes sociales se ha desatado toda una locura donde diversos grupos y usuarios ya se organizan para realizar sus votos e invitar a más personas a participar.
La otra llave de semifinales es Venezuela vs Bolivia, quien se enfrentará al ganador del Perú vs Chile.
