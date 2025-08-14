Peruana desaparece con sus tres hijos en Estados Unidos: familia sospecha de su pareja

Terrible. Sheyla Gutierrez Rocillo es una ciudadana peruana que viajó a Estados Unidos con su pareja y sus tres hijos en busca de un futuro mejor, sin embargo, su familia en Perú no sabe nada de ella desde el último sábado 9 de agosto.

Helga Rocillo, madre de Sheyla, comenta que habló con ellos el último sábado a través de una videollamada y pudo conocer que su hija iba a denunciar a su pareja ya que seguían teniendo problemas en donde el hombre maltrataba a su hija psicológica y físicamente.

“Ella me contaba que Josimar Cabrera Cornejo (pareja de Sheyla) le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada. Yo la llamo a mi hija y no me contesta, yo he hablado con Josimar el domingo y me ha dicho que migraciones se ha llevado a mi hija”, contó Helga a Latina Noticias.

Si bien ha dicho que Sheyla está en migraciones, la entidad no la ha reportado como detenida. Asimismo, los hijos de la pareja tienen 9, 5 y 3 años y tampoco se sabe su ubicación, pues Josimar ha comentado que él está en migraciones.

VIDEO PODRÍA SER CLAVE EN DESAPARICIÓN

La pareja peruana vivía en un condominio en California y hay una cámara de seguridad que muestra a Josimar Cabrera arrastrando una sábana con algo pesado. La madre de Sheyla comenta que no ha visto el video, pues su familia no lo permite ya que ella está delicada de salud por un caso de cáncer.

Sheyla Gutierrez es una mujer peruana reportada como desaparecida en Estados Unidos. Ya se ha enviado una carta al Ministerio de la Mujer solicitando ayuda para la búsqueda de Sheyla en el país norteamericano.

Cabe mencionar que los padres de Josimar, Fidel Cabrera y Soraya Cornejo tampoco dan información sobre el paradero de sus nietos y de su yerna, pues la madre de Sheyla comenta que tratan de desviar el tema y no dar razón sobre la desaparición de sus familiares.

