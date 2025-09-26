PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra hombre que captó a menor de 11 años

Este 26 de septiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 11 años, en San Juan de Lurigancho.

Según la investigación fiscal, el sujeto captó a la niña a través del videojuego en línea Free Fire y redes sociales como TikTok, donde inició conversaciones afectuosas con la menor que luego continuaron por WhatsApp.

La desaparición de la niña se reportó el domingo 21 de septiembre, generando una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y la Policía. Cámaras de seguridad del parque Reino Unido de Gran Bretaña registraron a la menor caminando junto a Laynes y su mascota.

De acuerdo con las diligencias, el acusado habría retenido a la víctima en una habitación, donde la alimentó y convivió con ella durante las horas en que permaneció desaparecida. En un video difundido, el propio Laynes admitió haberla mantenido bajo su custodia sin autorización de la familia.

🚨#LoÚltimo | El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Jonathan Laynes, por el delito contra la libertad sexual hacia una menor de 11 años, captada mediante un videojuego.



Más en https://t.co/nqNMZ8kISj pic.twitter.com/53lbcVK2D6 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) September 26, 2025

Tras una intensa búsqueda, la niña fue rescatada y entregada nuevamente a sus padres. En tanto, la medida de prisión preventiva busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso, mientras se determina si existen otros involucrados o responsables secundarios.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: