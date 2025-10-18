PJ dio detención preliminar a uno de los policías investigados por muerte de Eduardo Ruiz

El Poder Judicial (PJ) dictó detención preliminar por siete días al suboficial Luis Magallanes por el presunto delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por arma de fuego durante la jornada de protestas del miércoles 15 de octubre.

La decisión fue en respuesta al pedido hecho por el Ministerio Público, más precisamente, por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

Por el contrario, el PJ rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar detención preliminar contra el policía Omar Saavedra, quien también es investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, conocido como ‘Trvko’. Él deberá concurrir a todas las diligencias a las que sea convocado por las autoridades judiciales.

Cabe apuntar que la identidad del policía Luis Magallanes fue dada a conocer por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien lo identificó como el autor del disparo contra el manifestante Eduardo Ruiz, de 32 años de edad.

Durante la misma declaración a la prensa, la autoridad señaló que existía un segundo policía detenido que estuvo en el lugar de los hechos del presunto homicidio. Este fue identificado posteriormente como Omar Saavedra.

Un video aparecido posteriormente muestra al policía Luis Magallanes disparando en dirección de Eduardo Ruiz. En el mismo clip, se aprecia a Omar Saavedra dando dos disparos al aire. Esto fue determinante para la decisión adoptada por el juez para dar detención preliminar al primero y dejar libre al segundo suboficial.

VIDEO RECOMENDADO