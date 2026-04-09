PNP detiene a tres personas que distribuían pornografía infantil por WhatsApp y Telegram

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público llevaron a cabo un megaoperativo esta madrugada en los distritos de Ate, Rímac y Callao, logrando la detención de tres presuntos integrantes de una red internacional dedicada a la explotación sexual infantil.

Los detenidos fueron identificados como César Trujillo (34), Ítalo Sánchez (21) y Jhon Ávila (26). Contra ellos pesa una orden judicial de detención preliminar por el delito de pornografía infantil en agravio de menores de edad.

El jefe de la Dirincib, general PNP Eric Ángeles, informó que los detenidos almacenaban, distribuían y comercializaban material de abuso sexual a menores a través de grupos de WhatsApp y Telegram, el cual estaba integrado por personas de diferentes nacionalidades y cuyo acceso tenía un costo de 30 a 50 soles.

Durante la intervención se incautaron múltiples equipos celulares, laptops, tablets, discos duros, memorias USB, tarjetas SIM y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje para la extracción de información relevante.

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