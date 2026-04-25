Poder Judicial ordena libertad inmediata de Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal

El Poder Judicial ordenó la inmediata libertad del exfutbolista Patricio Arce tras anular la condena de 22 años de prisión que recibió por el asesinato de Piero Robles Gervasi, ocurrido en agosto de 2021 en La Perla.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundado el recurso presentado por la defensa del exjugador, quien había sido sentenciado en septiembre de 2023 como coautor del delito de homicidio calificado.

El colegiado consideró necesario realizar un nuevo juicio oral con una mejor evaluación del expediente y ordenó que otro juzgado emita una nueva resolución conforme a ley.

Mientras se desarrolla el nuevo proceso judicial, Patricio Arce afrontará el caso bajo comparecencia con restricciones, cumplimiento de reglas de conducta, impedimento de salida del país por nueve meses y el pago de una caución económica de 10 mil soles.

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