¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros y cuál es su recorrido?

Este sábado 18 de octubre sale la segunda procesión del Señor de los Milagros, pues como todos los años, la imagen del ‘Cristo Moreno’ recorrerá las calles de Lima para derramar sus bendiciones a todos sus fieles devotos que llegarán de distintas partes del país para acompañar la procesión.

La procesión del Cristo de Pachacamilla conlleva una serie de cierre de calles, desvíos y mensajes a tener en cuenta debido a la cantidad de personas que asisten al evento. En esta nota de Latina Noticias conoce todos los detalles de la segunda procsesión y sobre todo, cuál será su ruta durante todo el día.

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

La segunda procesión del Señor de los Milagros iniciará a las 6 de la mañana del sábado 18 de octubre, desde horas de la madrugada, miles de fieles llegarán a la Iglesia Las Nazarenas para ver e iniciar con el recorrido en la avenida Tacna para luego tomar el jirón Ica.

Luego de ello, la procesión ingresará al Jirón de la Unión para poder hacer su ingreso a la Plaza Mayor de Lima, en ese tramo, la imagen del Señor pasará por la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y demás para recibir una series de homenajes.

El recorrido continúa con el jirón Carabaya, Ucayali, avenida Abancay, jirón Junín para recibir un homenaje en el Congreso. A su salida, el Cristo Moreno continuará su recorrido por Barrios Altos: jirón Junín, jirón Huanta, Áncash y Maynas. Finalmente, pasará por el jirón Junín para pernoctar en la iglesia del Carmen hasta el día siguiente.

