Punto Final: mira los reportajes y resumen de este domingo 18 de mayo| VIDEO

Como es habitual en cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 18 de mayo de 2025.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 18 DE MAYO

NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ EN MARCHA

Con la llegada de un vuelo procedente de Argentina empezó a funcionar el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Jorge Dett participó de la marcha blanca realizada antes de la inauguración integral del moderno terminal aéreo programada para el 1 de junio. La nueva infraestructura, tres veces más grande que la anterior, está diseñada para recibir hasta 40 millones de pasajeros al año, cuenta con tecnología de punta y procesos automatizados. Sin embargo, el entusiasmo por esta megaobra se ve opacado por graves deficiencias en los accesos. La vía principal de ingreso, a través de la Av. Santa Rosa, aún no ha sido terminada por el Estado, obligando a los usuarios a utilizar dos puentes provisionales con severas limitaciones. A esto se suma la experiencia del nuevo sistema de transporte público “AeroDirecto”, buses que ofrecen Wi-Fi y cargadores USB, aunque durante la marcha blanca hubo largas esperas, desinformación sobre tarifas y problemas de acceso. El nuevo Jorge Chávez representa un gran avance en infraestructura aeroportuaria para el país.

ALCALDES CONVOCADOS PARA MEJORAR IMAGEN DE DINA

Alcaldes de 144 municipalidades de las comunas más necesitadas del país fueron obligados a venir a Lima para firmar convenios del programa Llamkasun Perú, ex Trabaja Perú, en Palacio de Gobierno. Estos convenios para financiar proyectos de infraestructura básica en mano de obra no calificada usualmente se firmaban en las oficinas regionales, pero esta vez, los alcaldes fueron conminados a venir con sus propios recursos a la ceremonia presidida por Dina Boluarte. Aunque el Ministerio de Trabajo argumentó que la firma presencial era necesaria para ciertos proyectos de inversión, documentos oficiales obtenidos por Harold Moreno, revelan que la verdadera finalidad del evento fue «visibilizar las acciones del gobierno central». Además, algunos de los alcaldes descubrieron que los convenios ya estaban firmados y escaneados desde las oficinas zonales, por lo que la firma en Lima no era necesaria.

HISTORIA DE UN CÓMPLOT

Hace un par de semanas, un testigo protegido entregó a la Fiscalía de la Nación cuatro audios que evidencian un posible acuerdo de favores con implicancias en el Ministerio Público. El material fue recibido oficialmente por el fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador. Los audios, a los que la Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva, comprometen al jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Jerí, quien habría coordinado con el abogado Christian Salas Beteta para que una congresista colaboradora de la fiscalía, identificada como el «Agente Roberto», modifique su testimonio que fue clave en la caída de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. A cambio, Fernández Jerí sugiere abrir investigaciones contra un fiscal en ejercicio. La Unidad de Investigación buscó a los involucrados.

LA GUERRA POR EL ORO EN LOS SOCAVONES DE PATAZ

Rodrigo Cruz y su camarógrafo Carlos Ramírez ingresaron al corazón de un socavón en Pataz. Descendieron hasta 500 metros de profundidad guiados por un minero patacino con más de 40 años de experiencia en la actividad minera. Durante el recorrido, se muestran las condiciones precarias y riesgosas en las que trabajan los mineros artesanales, expuestos a derrumbes, falta de ventilación, caídas mortales y a la presencia de bandas criminales armadas, conocidas como parqueros, que ingresan para robar el mineral, controlando violentamente los túneles. Esta situación ha llevado a algunos mineros a contratar seguridad privada armada para protegerse. Rodrigo también aborda la propuesta del gobierno para establecer la trazabilidad del oro como una forma de frenar el lavado de este mineral ilegal y la incipiente fiscalización a las plantas procesadoras de oro.

LA ABOGADA Y ALÍAS “CUCHILLO”

Fue capturado en Colombia, Miguel Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, el presunto autor intelectual de la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad. El 5 de mayo, Rodríguez Díaz abandonó el país, horas después de que la presidenta Dina Boluarte lo identificara públicamente como uno de los responsables del crimen. El jueves 15, tres días después de enviar una carta notarial a la presidenta, Cuchillo fue detenido en Medellín y su abogada, Liliana Estefany Pizan Chirado, en Trujillo, La Libertad. Esta joven especialista en derecho penal fue militante de varios partidos políticos: de Alianza para el Progreso en el 2008, del Partido Morado en el 2019 con cuya bandera postuló a regidora distrital en el 2022, y en el 2023 se afilió al partido Perú Primero de Martín Vizcarra. María Horna accedió a videos exclusivos del allanamiento realizado a la casa de la abogada, donde la policía encontró más de 70 mil soles y 54 mil dólares en efectivo, váuchers de los depósitos realizados por el propio “Cuchillo” y unas joyas con esmeralda, cuya boleta está a nombre del principal sospecho de la masacre de Pataz.

VIDEO RECOMENDADO