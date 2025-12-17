Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 17 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 17 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

  • Copa Intercontinental – FIFA

12:00 p.m. | PSG vs. Flamengo – DGO, DSports

  • Copa del Rey – España

1:00 p.m. | At. Baleares vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium

1:00 p.m. | Racing Santander vs- Villarreal – Disney+ Premium

3:00 p.m. | CF Talavera vs. Real Madrid – Disney+ Premium

  • EFL Cup – Inglaterra

2:30 p.m. | Manchester City vs. Brentford – Disney+ Premium

3:15 p.m. | Newcastle vs. Fulham – Disney+ Premium

  • Copa do Brasil

7:30 p.m. | Corinthians vs. Vasco da Gama – DSports, DGO

  • Champions League – Femenina

3:00 p.m. | Wolfsburgo vs. Chelsea – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Bayern Munich vs. Valerenga – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Juventus vs. Manchester United – Disney+ Premium

3:00 p.m. | OH Leuven vs. Arsenal – Disney+ Premium

3:00 p.m. | O. Lyon vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Paris FC vs. Barcelona – Disney+ Premium

3:00 p.m. | AS Roma vs. St. Polten – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Twente vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. | Benfica vs. PSG – Disney+ Premium

