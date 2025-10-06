Radar del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez dejó de funcionar por “pocos minutos”: esto se sabe

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que la tarde de este lunes 6 de octubre se registró una breve interrupción en el sistema de control radar que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional.

En un comunicado, la entidad precisó que el inconveniente fue atendido de inmediato y solucionado en pocos minutos, sin impacto en las operaciones aeroportuarias. “La incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos”, señaló Corpac.

Asimismo, Corpac aseguró que la seguridad de las aeronaves, tripulaciones y pasajeros no estuvo comprometida en ningún momento. Cabe apuntar que las operaciones continuaron con normalidad mientras los técnicos resolvían la falla.

La institución indicó que sus equipos técnicos realizan evaluaciones para determinar las causas del incidente, ocurrido durante “una hora de baja demanda operacional”. “Se están ejecutando las acciones necesarias para identificar el origen del evento y evitar futuras incidencias”, añadió Corpac.

