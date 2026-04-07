¿Recogiste tu DNI? Estas son las 68 agencias de Reniec que atenderán hasta la medianoche

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que este 7 de abril ampliará su horario de atención en 80 oficinas debido al cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este cambio extraordinario en el horario permitirá que más ciudadanos puedan actualizar datos y recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de la elaboración final del padrón electoral. La entidad registral indicó que los ciudadanos deben verificar si el trámite de su DNI se encuentra al 100% a través de la página web del Reniec para confirmar si este se encuentra listo para el recojo.

Cabe señalar que las oficinas tendrán horarios diferenciados. La mayoría atenderá al público hasta la medianoche, mientras que algunas lo harán hasta las 6:45 y 9:59. A continuación conoce la lista de las agencias que extendieron su jornada de atención al público:

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