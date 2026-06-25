San Miguel desestima construcción del “Arena Lima” en el Parque de las Leyendas

La Municipalidad de San Miguel, a través del Acuerdo de Concejo 020-2026/MDSM, desestimó la ejecución del proyecto “Arena Lima” que pensaba ser construido dentro del ámbito territorial del Parque de las Leyendas.

Esta decisión ocurre tras culminar el proceso de evaluación técnica y legal realizado por la Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa.

“La medida resulta incompatible con la finalidad de conservación ambiental, el bienestar animal, la tranquilidad pública, la seguridad ciudadana y el adecuado uso del territorio”, se lee en el pronunciamiento emitido por la comuna.

Asimismo, se precisó que cualquier iniciativa vinculada a espectáculos de gran afluencia debe desarrollarse en espacios compatibles con dicha actividad, que cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad, garantizando, además, la protección de áreas destinadas a la conservación ambiental.

La Municipalidad de Lima también resaltó la importancia de preservar las condiciones que hacen del Parque de las Leyendas uno de los principales espacios de conservación, educación y recreación de Lima Metropolitana.

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