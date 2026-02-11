Policía interviene a menor vinculado a crimen de chofer de la empresa de transportes Pesqueros

Un menor de 15 años, quien sería el presunto autor del asesinato del chofer de la empresa de transportes Pesqueros, perpetuado el fin de semana pasado en Santa Anita, fue intervenido por la policía en horas de la noche del martes 10 de febrero, en la zona de Loreto, en el Callao.

Ante las autoridades, confesó que en anteriores ocasiones portó armas que un tercero le proporcionaba; sin embargo, negó estar vinculado al crimen ocurrido el último sábado 7 de febrero a plena luz del día.

La víctima conducía la Línea 129 conocida como “Pesquero” y fue identificada como Bonet Miraval Camones, de 40 años. Recibió tres disparos. En medio de la desesperación de los pasajeros y vecinos fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde por la gravedad de sus heridas falleció.

OTROS TRES DETENIDOS

La policía también capturó la noche del martes 10 de febrero a tres presuntos integrantes de la banda “Los Fuleros de Krito”, quienes estarían involucrados en los recientes ataques extorsivos a la empresa de transporte Pesqueros. Los intervenidos son Juan Pablo Pastrana Pajuelo (41 años), Félix Leonardo Polo (28 años) y Aldair Rodríguez Loayza (27 años), este último, alias “Krito”, sindicado como el cabecilla de esa organización criminal.

