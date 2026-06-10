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SBS autoriza a Prex Perú como empresa de créditos 100% digital

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SBS autoriza a Prex Perú como empresa de créditos 100% digital
Lidia Castro
Lidia Castro
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El funcionamiento de Prex Perú como empresa de créditos con una plataforma financiera 100% digital fue autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la resolución SBS N.°1561-2026.

Prex Perú integrará crédito, pagos y billetera digital dentro de una empresa de créditos, con un modelo propio y supervisado. Cabe señalar que está autorizada a solo a otorgar créditos, más no a captar depósitos del público.

Operará como una plataforma financiera 100% digital, con una cuenta de dinero electrónico con la que el usuario podrá realizar pagos, transferencias, recargas, remesas, operaciones con tarjeta, cambio de moneda y transferencias interoperables con otros ecosistemas de pago, como conocidas billeteras electrónicas.

Además ofrecerá créditos digitales con el nombre de ‘Prextamo’, cuyo desembolso y pago se realizarán dentro de la misma cuenta Prex del cliente.

PREX PERÚ

Prex Perú Empresa de Créditos S.A. es una fintech uruguaya, con presencia en Argentina, Perú y Chile, con inversión estratégica del Grupo Itaú en su holding. En el Perú, venía operando a través de Prex S.A.C., registrada como empresa de préstamos, apoyándose en un esquema de Banking as a Service (BaaS).

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