Scotiabank refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible a través de alianzas que impulsan un Perú más resiliente

A través de su plataforma global ScotiaRISE, el banco fortalece su estrategia de sostenibilidad con proyectos que promueven la inclusión, la empleabilidad y la acción climática, beneficiando a más de 209 mil personas en siete regiones del país.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del país, Scotiabank continúa fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su modelo de negocio. Esta visión se sostiene sobre cuatro pilares: sociedad inclusiva, liderazgo y gobierno corporativo, acción ambiental y resiliencia económica, con los cuales busca generar valor compartido y contribuir a un Perú más equitativo y sostenible.

En línea con su pilar de resiliencia económica, el banco impulsa ScotiaRISE, su plataforma global de inversión social que canaliza recursos hacia proyectos con alto impacto social y ambiental. El objetivo: fortalecer capacidades que permitan generar cambios reales y duraderos en la vida de miles de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Desde su lanzamiento en 2021, ScotiaRISE ha beneficiado a más de 209 mil personas en el Perú, gracias a 17 alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro. Estas colaboraciones abordan temas prioritarios como la educación financiera, la empleabilidad, la inclusión y la acción climática, impactando de manera positiva en comunidades de diversas regiones del país.

Con el fin de ampliar su alcance, desde 2024 Scotiabank implementó un fondo concursable que invita a organizaciones de todo el país a presentar iniciativas innovadoras con resultados medibles y potencial de réplica. Este esfuerzo busca asegurar impactos sostenibles que trasciendan en el tiempo y contribuyan al desarrollo de políticas públicas.

“Cuando logramos coordinar esfuerzos entre sector privado, organizaciones sociales y gobiernos locales, no solo ampliamos el alcance de los programas, también fortalecemos la confianza en que es posible construir un país más resiliente y sostenible“, señaló Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

A nivel global, el impacto de ScotiaRISE es significativo: más de S/ 455 millones invertidos para fortalecer la resiliencia económica en los países donde el banco opera. En el Perú, aliados como World Vision, CARE Perú, Es Hoy, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Forge, entre otros, son parte de esta red que demuestra que invertir con propósito es clave para transformar realidades y construir un futuro sostenible para todos.

Para conocer más sobre las iniciativas de ScotiaRISE y sus proyectos en el país, visita www.scotiabank.com.pe/ScotiaRISE.

