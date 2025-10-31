Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Scotiabank refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible a través de alianzas que impulsan un Perú más resiliente

Lima
Scotiabank refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible a través de alianzas que impulsan un Perú más resiliente
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

A través de su plataforma global ScotiaRISE, el banco fortalece su estrategia de sostenibilidad con proyectos que promueven la inclusión, la empleabilidad y la acción climática, beneficiando a más de 209 mil personas en siete regiones del país.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del país, Scotiabank continúa fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su modelo de negocio. Esta visión se sostiene sobre cuatro pilares: sociedad inclusiva, liderazgo y gobierno corporativo, acción ambiental y resiliencia económica, con los cuales busca generar valor compartido y contribuir a un Perú más equitativo y sostenible. 

Génesis (12) y su mamá, beneficiarias del proyecto ‘Crianza con Ternura’, para cerrar ciclos de violencia intergeneracional en Punchana, Loreto. En alianza con Fundación FC Barcelona y World Vision.

En línea con su pilar de resiliencia económica, el banco impulsa ScotiaRISE, su plataforma global de inversión social que canaliza recursos hacia proyectos con alto impacto social y ambiental. El objetivo: fortalecer capacidades que permitan generar cambios reales y duraderos en la vida de miles de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Productores de cacao beneficiarios del proyecto “Guardianes del Bosque”, en capacitación de fortalecimiento de bionegocios en la Amazonía ucayalina, junto a CESAL.

Desde su lanzamiento en 2021, ScotiaRISE ha beneficiado a más de 209 mil personas en el Perú, gracias a 17 alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro. Estas colaboraciones abordan temas prioritarios como la educación financiera, la empleabilidad, la inclusión y la acción climática, impactando de manera positiva en comunidades de diversas regiones del país. 

Con el fin de ampliar su alcance, desde 2024 Scotiabank implementó un fondo concursable que invita a organizaciones de todo el país a presentar iniciativas innovadoras con resultados medibles y potencial de réplica. Este esfuerzo busca asegurar impactos sostenibles que trasciendan en el tiempo y contribuyan al desarrollo de políticas públicas.

“Cuando logramos coordinar esfuerzos entre sector privado, organizaciones sociales y gobiernos locales, no solo ampliamos el alcance de los programas, también fortalecemos la confianza en que es posible construir un país más resiliente y sostenible“, señaló Giuliana Pacheco, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

A nivel global, el impacto de ScotiaRISE es significativo: más de S/ 455 millones invertidos para fortalecer la resiliencia económica en los países donde el banco opera. En el Perú, aliados como World Vision, CARE Perú, Es Hoy, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Forge, entre otros, son parte de esta red que demuestra que invertir con propósito es clave para transformar realidades y construir un futuro sostenible para todos.

Impacto descentralizado de Scotiabank en el Perú

Para conocer más sobre las iniciativas de ScotiaRISE y sus proyectos en el país, visita www.scotiabank.com.pe/ScotiaRISE.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Phillip Chu Joy aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo