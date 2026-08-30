¿Sedapal está listo para un terremoto en Lima?: advierten infraestructuras en grave peligro

Abrir un caño y encontrar agua es un acto cotidiano al que, en muchas ocasiones, no le damos importancia en nuestra memoria; sin embargo, detrás de ese acto existe una infraestructura que acumula décadas de funcionamiento. Un informe de transparencia elaborado por Sedapal para el nuevo gobierno de Keiko Fujimori expone distintos puntos vulnerables del sistema de agua potable y alcantarillado de Lima y Callao. Punto Final revisó el documento y encontró graves ausencias.

Uno de los varios problemas identificados está en el Colector Circunvalación, una infraestructura clave para conducir las aguas residuales del sur de Lima. El documento señala que su capacidad ya ha sido rebasada por la alta demanda de los ciudadanos, una situación que está ligada a la generación de aniegos y riesgos para la salud pública. Sedapal busca financiamiento desde 2024 para reemplazarlo y cuenta con un expediente técnico aprobado por más de S/723 millones, pero la obra todavía no comienza por falta de recursos.

Las estructuras antiguas que preocupan a Sedapal

La vulnerabilidad también aparece en las instalaciones destinadas al abastecimiento de agua potable. La Planta N.° 1 de La Atarjea, que comenzó a operar en 1956, presenta deterioro avanzado y, según el informe, existe riesgo de colapso de sus estructuras. El documento advierte que un sismo de mediana intensidad podría afectar el abastecimiento de agua de aproximadamente el 40% de la población de Lima y Callao.

La dificultad para intervenirla es que la planta continúa siendo necesaria para la producción de agua. Sedapal señala que primero debe construirse la Planta N.° 3, que permitiría asumir parte de la producción mientras se ejecuta la rehabilitación de la Planta N.° 1. Es decir, la renovación de una infraestructura considerada vulnerable depende primero de que exista otra capacidad de producción disponible.

Otro punto señalado en el informe son los reservorios de La Menacho, estructuras que tienen más de cien años de antigüedad. Sedapal advierte sobre su deterioro y el riesgo que representarían ante un sismo fuerte. Al otro lado de Lima, los reservorios R-01 y R-02 del Parque Internacional, en el Callao, también requieren nuevas estructuras y obras de reforzamiento. Una falla podría comprometer el abastecimiento en Bellavista, La Perla, La Punta y parte del Callao.

El problema se extiende además a las líneas que permiten trasladar agua. En el Callao, una infraestructura dañada por huaicos obligó a utilizar como contingencia la llamada Línea Centro. Sin embargo, el propio informe de Sedapal reconoce que esta línea trabaja “forzada”, con caudales elevados que aceleran el desgaste de sus válvulas. Se trata, además, de la única contingencia disponible para abastecer al Callao con agua superficial.

¿Está preparado Sedapal para una emergencia?

La capacidad de respuesta también aparece como un desafío. El informe señala que Sedapal tenía pendiente completar la adquisición y renovación de equipos necesarios para atender emergencias, entre ellos hidrojet y camiones cisterna que ya cumplieron su vida útil.

El documento también contempla la adquisición de 70 grupos electrógenos para 50 pozos y 20 cámaras de bombeo. Estos equipos permitirían mantener operativas dichas instalaciones ante cortes de electricidad provocados por emergencias, desastres naturales o terremotos. Mientras esas adquisiciones y proyectos continúan pendientes, permanece la pregunta sobre la capacidad de respuesta del sistema ante un gran movimiento sísmico.

Los aniegos recientes en distintos puntos de Lima han vuelto visible una infraestructura que normalmente permanece oculta bajo las calles. Pero el informe de Sedapal plantea un escenario de mayor dimensión: estructuras antiguas, sistemas que trabajan al límite y obras de reforzamiento o reemplazo que todavía deben ejecutarse. En una ciudad expuesta a terremotos, el desafío no es solamente garantizar que el agua llegue hoy a los hogares, sino asegurar que la infraestructura pueda seguir funcionando cuando Lima más la necesite.

MIRA LA EDICIÓN DE PUNTO FINAL DEL 30 DE AGOSTO DE 2026