OPPO Reno16 llega al Perú: fotografía, IA y creatividad en un smartphone pensado para crear

Contenido patrocinado.

OPPO presentó en Perú la nueva serie Reno16, una generación pensada para usuarios que han convertido al smartphone en una herramienta cotidiana para crear. La propuesta busca hacer más sencillo pasar de registrar un momento a editarlo, personalizarlo y dejarlo listo para compartir, reuniendo estas posibilidades dentro de un mismo dispositivo.

La serie llega al mercado peruano en dos versiones, Reno16 5G y Reno16 F 5G, ampliando la propuesta de la familia Reno alrededor de la fotografía, el diseño y las experiencias creativas impulsadas por inteligencia artificial.

Retratos, selfies y video 4K desde un mismo equipo

La fotografía vuelve a ocupar un lugar central en la serie Reno16, que combina nuevas opciones de cámara con herramientas creativas de ColorOS 16 para acompañar al usuario desde la captura hasta la edición de contenido.

Retratos con mayor profundidad: el teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3.5x permite acercarse al sujeto manteniendo mayor detalle y logrando una mejor separación frente al fondo.

Selfies más amplias : la cámara frontal ultra gran angular de 50 MP, con un campo de visión de 100°, permite incluir a más personas en una toma y mostrar mejor el entorno.

Video más estable: la grabación en 4K a 60 cuadros por segundo, con estabilización, ayuda a mantener las tomas más fluidas y niveladas incluso cuando el usuario camina o graba en movimiento.

Estilos sin salir de la cámara : Vibe Retro Pop Cam incorpora efectos inspirados en cámaras digitales, fotografía instantánea y fugas de luz directamente desde la aplicación de Cámara.

Edición creativa con IA: AI PopOut Livephoto permite combinar fotos y videos, extraer sujetos y crear nuevas composiciones con textos, contornos y stickers sin depender de aplicaciones adicionales.

De esta manera, la propuesta fotográfica no se concentra únicamente en obtener una imagen, sino también en ofrecer herramientas para transformarla y adaptarla a distintos formatos antes de compartirla.

Un diseño que también busca llamar la atención

La creatividad también se traslada al exterior del equipo. En su versión blanca, el Reno16 y Reno16F incorporan el Diseño Planeta 3D, un acabado que genera una sensación de profundidad y movimiento en la cubierta posterior.

El efecto cambia al mover el teléfono o variar la incidencia de la luz, haciendo que los elementos del diseño parezcan estar suspendidos sobre la superficie. El Reno16 mantiene además un formato compacto, con una pantalla de 6.32 pulgadas pensada para facilitar el uso con una sola mano.

Más autonomía para seguir creando

La batería es otro de los puntos que OPPO refuerza en esta generación. El Reno16 5G incorpora una capacidad de 6,000 mAh con carga rápida de 80W SUPERVOOC™, pensada para extender el uso durante jornadas de fotografía, grabación, edición, entretenimiento y redes sociales.

Por su parte, el Reno16 F 5G lleva la capacidad hasta los 7,000 mAh, manteniendo la carga rápida de 80 W y varias de las principales experiencias de cámara de la serie.

También incorpora protección frente al agua y al polvo, además de funciones que permiten mantener la respuesta de la pantalla incluso cuando está mojada, sumando resistencia para distintos escenarios de uso cotidiano.

Precio y disponibilidad en Perú

Tanto el OPPO Reno16 como el Reno16 F ya se encuentran disponibles en el mercado peruano llegando en colores Blanco y Vino. Pueden encontrarse en los principales operadores y retailers del país, así como en las tiendas OPPO Store de Plaza Norte y Mall del Sur y en la tienda online de la marca.

Con esta nueva generación, OPPO refuerza su portafolio local con un smartphone que busca integrar en un mismo dispositivo las herramientas necesarias para capturar una idea, transformarla y compartirla, colocando la creatividad como uno de los ejes principales de la experiencia.