Senamhi advierte que frío será más intenso en los últimos días de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha advertido a través de sus especialistas que Lima tendrá un frío más intenso en los últimos días del mes pese a que contará con presencia de brillo solar a mitad de semana.

Pues el experto en Meteorología, David Garay, explicó que la presencia del brillo solar se dará por un debilitamiento de los vientos del sur que permitirá el ingreso de corrientes del norte. “Dentro de dos a tres días tendríamos estas condiciones que favorecen mayor probabilidad de brillo solar”, explicó.

Si bien habrá presencia de brillo sola, desde el Senamhi advierten que será algo pasajero ya que en los próximos días, el frío se intensificará debido al anticiclón del Pacífico Sur. Este evento hará que nuevamente veamos neblina, lloviznas y cielo cubierto.

¿CÓMO SERÁ LA TEMPERATURA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EN LIMA?

Según el pronóstico del Senamhi, el brillo solar se presentará al mediodía hasta en miércoles 27 de agosto, luego de ello, desde el jueves 28 regresará la nubosidad y humedad a la capital. El Senamhi precisó que las jornadas más frías del año culminarán en septiembre, cuando el próximo 22 comience oficialmente la primavera.

