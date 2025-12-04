Senamhi advierte sobre descenso de la temperatura en Lima y otras regiones

Atención. A pocos días del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha lanzado una advertencia, pues indica que desde el sábado 6 de diciembre, las temperaturas bajarán considerablemente, sobre todo en horas de la madrugada y mañanas, por lo que hay que estar preparados.

Este descenso en las temperaturas costeñas se presentará debido a la presencia de aguas frías frente a la costa peruana, además de los vientos del sur. Los próximos días se verá notablemente nubosidad en horas de la mañana y condiciones frías en horas de la noche, sin embargo, no se descarta la presencia del sol al mediodía.

Esta alerta por parte del Senamhi va desde Piura hasta Ica en donde las temperaturas mínimas van desde los 14 grados y máximas hasta los 17 grados. Mientras que en Lima, se registrarán temperaturas mínimas de 15 y máximas de 17 grados.

