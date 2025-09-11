Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Senamhi advierte sobre incremento de temperatura en la costa centro y sur

Lima
Senamhi advierte sobre incremento de temperatura en la costa centro y sur
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Atención. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un nuevo comunicado en donde informa que habrá un aumento de temperatura en la costa centro y sur del país, exactamente desde este viernes 12 al martes 16 de septiembre.

Según especialistas del Senamhi, este aumento en las temperaturas se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

Por esta razón, habrá brillo solar, especialmente en las zonas alejadas del litoral. Asimismo, no se descarta la presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, principalmente en horas de la madrugada, en los distritos cercanos al litoral.

Cabe mencionar que en Lima metropolitana, se esperan valores cercanos a los 21 °C en distritos próximos al litoral, y temperaturas máximas alrededor de los 24 °C en los distritos más alejados de la costa.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo