Senamhi advierte sobre incremento de temperatura en la costa centro y sur
Atención. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido un nuevo comunicado en donde informa que habrá un aumento de temperatura en la costa centro y sur del país, exactamente desde este viernes 12 al martes 16 de septiembre.
Según especialistas del Senamhi, este aumento en las temperaturas se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que reducirá la nubosidad, especialmente hacia el mediodía y la tarde.
Cabe mencionar que en Lima metropolitana, se esperan valores cercanos a los 21 °C en distritos próximos al litoral, y temperaturas máximas alrededor de los 24 °C en los distritos más alejados de la costa.