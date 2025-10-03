Este sábado 4 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros saldrá por primera vez en este 2025, pues como inicio del mes morado, la imagen del Cristo Moreno saldrá por las calles del Centro de Lima para derramar sus bendiciones a todos sus devotos.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles de esta primera procesión del señor, sobre todo a qué hora sale la imagen del Señor de los Milagros desde la Iglesia de Las Nazarenas y sobre todo, qué ruta seguirá la procesión este sábado 4 de octubre.

¿A QUÉ HORA SALE LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y CUÁL ES LA RUTA?

La procesión del Señor de los Milagros saldrá al mediodía de la Iglesia de las Nazarenas, a esa hora, miles de personas ya estarán ubicadas en los alrededores de la basílica para ver la salida del Cristo Moreno, luego de ello, tomará la siguiente ruta:

Av. Tacna, Jr. Conde de Superunda, Jr. Chancay, Av. Emancipación para finalmente volver a ingresar a la iglesia de Las Nazarenas. Cabe mencionar que debido a la procesión, habrá una derie de desvíos en el Centro de Lima por lo cual los conductores deberán tomar las medidas necesarias.

