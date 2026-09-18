Señor de los Milagros podría encontrarse con papa León XIV en multitudinaria misa en Lima

La imagen del Cristo Moreno podría acompañar al pontífice durante la misa de despedida que se realizará el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La Hermandad ya inició coordinaciones para un eventual traslado.

El Señor de los Milagros podría encontrarse nuevamente con un papa durante una visita pontificia al Perú. La imagen del Cristo Moreno sería trasladada hasta la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para acompañar al papa León XIV durante la multitudinaria misa prevista para el último día de su visita a Lima, el próximo 16 de noviembre.

La posibilidad fue anunciada este jueves por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien señaló que ya se realizan las gestiones y coordinaciones necesarias para concretar la presencia del anda del Señor de los Milagros en la celebración eucarística.

La propuesta también fue confirmada por José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, quien indicó que la organización se encuentra preparada para iniciar los trabajos correspondientes ante una eventual confirmación.

“Monseñor Castillo adelantó que podría darse esa situación de que el anda del Señor de los Milagros esté presente en la misa de despedida del papa León XIV. Nosotros estamos listos y preparados para que, llegado el momento, nos den las indicaciones respectivas para organizar el traslado a través del Nazareno Móvil y llevarlo por las calles de Lima hasta la Base Aérea de Las Palmas”, señaló Toledo.

UN NUEVO ENCUENTRO PAPAL

Esta no sería la primera vez que el Señor de los Milagros acompaña una misa papal en la Base Aérea Las Palmas.

Durante la visita del papa Francisco al Perú, en enero de 2018, la imagen también fue trasladada hasta la base aérea de Surco para participar en la misa multitudinaria que el pontífice presidió el 21 de enero de 2018.

En aquella oportunidad, el Cristo Moreno llegó a Las Palmas a bordo del Nazareno Móvil y permaneció en el lugar durante la celebración eucarística.

Ahora, ocho años después, la posibilidad de que el Señor de los Milagros vuelva a encontrarse con un pontífice en el mismo escenario se encuentra en etapa de coordinación y dependerá de la confirmación oficial de las autoridades eclesiásticas.

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