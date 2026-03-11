Sicarios asesinan a chofer de la empresa de transporte Santa Catalina en Villa el Salvador | VIDEO

En la tarde del miércoles 11 de marzo, un conductor de la empresa de transporte Santa Catalina fue asesinado por un sicario que disparó reiteradas veces. El hecho ocurrió cerca a los paradero de inicio de la ruta A en el distrito de Villa El Salvador, cerca de las 3.00 p. m.

Los vecinos de la zona relatan que los sicarios interceptaron el bus con una moto lineal a dos cuadras más adelante del paradero inicial, en la avenida Circunvalación. Tras el ataque, intentaron auxiliarlo para salvarle la vida, pero las heridas fueron irreparables para Michel Hurtado Cerna, de 44 años.

Efectivos de la Policía Nacional perimetraron el lugar y, junto con personal de la Fiscalía, realizan las diligencias preliminares. Por el momento, señalan que se trataría de extorsionadores que vienen amenazando a la empresa desde tiempo atrás.

Santa Catalina, desde el 2025, ha recibido cinco ataques extorsivos donde sus conductores han resultado muertos o heridos.

Por otro lado, mañana 12 de marzo se espera que algunas empresas de transporte acaten un paro por la criminalidad y la crisis por el GNV.

